Ultras a bordocampo nel derby di Sofia: volevano fermare la gara, multa per il Levski

Levski-CSKA 0-2 a Sofia, e tutto il resto...

I tifosi del Levski erano furiosi dopo il secondo gol del CSKA nel derby di Sofia di domenica e hanno cercato di fermare la partita, riporta "Blitz". Dopo 39 minuti, il CSKA era già sul 2-0 e ai tifosi del Levski, che hanno iniziato la rivolta nel settore "B". Alcuni dei tifosi insoddisfatti del "blues" hanno preso d'assalto la pista dietro la porta di Zvonimir Mikulic (portiere del Levski Sofia), e solo il rapido intervento della polizia ha impedito che la partita si fermasse. Una solida presenza di polizia si è parata di fronte agli agitatori del Levski dopo che centinaia di uomini in uniforme sono entrati nello stadio per ristabilire l'ordine.

Il Levski pagherà una forte multa per l'ingresso dei suoi tifosi sulla pista a bordocampo, come conferma Gol.bg, durante il "Derby eterno" contro il CSKA, e come ha annunciato la Federcalcio bulgara. Altre sanzioni al club bulgaro per cori osceni dei tifosi. Il calciatore della squadra sconfitta Iliya Dimitrov è stato squalificato per 3 partite per aver ricevuto un cartellino rosso diretto al termine del derby con il CSKA Sofia.