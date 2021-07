Ultras PSG, il linciaggio a Mbappé è razzista: sosteniamolo!

Il numero 10 della Francia, criticato per un Europeo sottotono, viene difeso fortemente dagli ultras del PSG davanti al Parco dei Principi

Kylian Mbappé è stato oggetto di critiche dopo l’eliminazione della Francia agli Europei, non solo per aver sbagliato l’ultimo e decisivo rigore nella partita degli ottavi di finale contro la Svizzera, ma anche per le sue prestazioni non all’altezza durante il torneo, chiuso con zero gol segnati.

Intanto l’ex calciatore Nicolas Anelka, sulle pagine di The Athletic, ha dato un consiglio a Mbappé in ottica futura. “Se vuole vincere il Pallone d’Oro deve competere con i migliori e questi giocatori si trovano in Inghilterra e in Spagna – scrive –. Ovviamente la Ligue 1 presenta le sue insidie, ma non è al livello degli altri campionati. Se ha intenzione di diventare il migliore al mondo deve fare quello che fa ora con il PSG al Chelsea, al Liverpool o negli altri top club inglesi. La Premier League è il campionato più duro che ci sia. In alternativa potrebbe andare in Spagna, Real Madrid o Barcellona, ma anche in Italia. È impossibile confrontarsi con i migliori giocando in Francia”.