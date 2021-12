Un bimbo viaggia per 11mila km da Singapore: ma il suo Aston Villa non gioca per Covid

Kaito Jones, 10 anni, si è recato con la madre da Singapore a Birmingham per realizzare il suo sogno, ma il Covid si è messo in mezzo…

L’Aston Villa doveva giocare sabato scorso in Premier League contro il Burnley, ma il Covid-19 ha colpito il team, costringendo così la Premier League a rinviare la partita. Questa decisione ha messo fine al sogno di un bambino che ha percorso 11mila chilometri per vedere la sua squadra del cuore ed è dovuto ripartire a mani quasi vuote. A soli 10 anni, Kaito Jones si è recato con la madre da Singapore a Birmingham per esaudire il desiderio della sua vita, ovvero assistere a una sfida dei Villans al Villa Park, ma il giovane ha dovuto fare i conti con la realtà. Sì, perché, a causa dell’aumento dei casi di coronavirus, nell’ultima giornata del campionato inglese sono state rinviate sei gare, compresa Aston Villa-Burnley.

“Mio figlio era in videochiamata con me, comprava una sciarpa da una bancarella e camminava lungo Witton Lane – ha raccontato suo padre, Danny, in un’intervista al Mirror –. Tuttavia, un ragazzo ha iniziato a urlare che il match era stato cancellato. Kaito era assolutamente devastato. Era senza parole, pensava che stessero scherzando. Questa sarebbe stata la prima partita di Kaito al Villa Park. I miei genitori vivono a Hereford e sabato mattina ha viaggiato da lì per poter pranzare e andare allo stadio”. “Kaito è nato a Singapore – conclude papà Danny –, ma è britannico e non torna a casa da due anni e mezzo poiché Singapore impone restrizioni di viaggio molto rigide a causa del coronavirus. Tutto quello che volevo era vedere una partita del Villa”.