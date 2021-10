Un derby senza reti: l’antipasto dei giovani di Barca e Real prima del vero Clásico

Real Madrid Castilla e Barcelona B hanno disputato il loro piccolo classico. Un match che anticipa quello di domenica prossima, quando scenderanno in campo i colleghi più importanti

Il Clásico sta arrivando. Manca una settimana al grande match fra Real Madrid e Barcellona, sfida fra le più seguite al mondo, in programma domenica alle 16.15. Le due compagini si daranno battaglia in un Camp Nou di nuovo gremito, per la sfida più sentita in Spagna. A spezzare l’attesa del grande match ci hanno pensato i piccoli, che hanno già disputato il loro “miniclásico”.