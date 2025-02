Un lampo argentino spegne San Siro: Julian Carranza ha vinto contro tutti

L'argentino che ha deciso il futuro del Milan contro il suo ex rivale, Santiago Gimenez. La storia di chi non molla mai

Michele Massa 19 febbraio - 11:49

Nella serata di San Siro il protagonista è Julian Carranza. Doveva essere la consacrazione del quartetto rossonero e invece il playoff di Champions League ha deciso di parlare olandese, spedendo Sérgio Conceição e soci a casa fin troppo presto. L'uomo della divina provvidenza arriva dall'Argentina ed è affamato d'Europa, somiglia al Taty Castellanos e ieri sera ha assaggiato la sua prima notte magica.

Last year, Julian Carranza (24) was playing in the MLS for Philadelphia Union…

He just scored the goal to knock Milan out of the Champions League and send Feyenoord through.

Dall'MLS all'Europa, Julian Carranza adesso vuole diventare grande — Classe 2000, personalità da vendere e tipica "garra" di chi viene dal Sudamerica. Julian Carranza è l'ennesimo attaccante col prototipo del "Kun"Aguero e Lautaro Martinez, senza volerli scomodare. Non altissimo, ma un rapace nel gioco aereo e tanto sacrificio. Una carriera che però ricorda tanto quella di Castellanos: gli inizi in patria, al Banfield, dove si è fatto conoscere e si è fatto rispettare prima dell'approdo in MLS.

In America, Carranza vive due vite. La prima all'Inter Miami, l'attuale squadra di Messi, dove in tre anni ha raccolto poco se non le mille difficoltà di un nuovo campionato. Trentotto presenze e tre gol, un bottino misero. Poi è arrivata la rinascita, vestita di gialloblu e firmata Philadelphia Union. Due stagioni da protagonista assoluto, idolo dei tifosi, settantotto presenze e trentacinque gol, che lo hanno portato ad essere uno dei big del campionato.

Il sogno Feyenoord e la fame delle "grandi notti" in Europa — A giugno 2024 l'argentino viene acquistato dal Feyenoord per 6 milioni. Una miseria per un calciatore delle sue qualità ma in Olanda non tutto è in discesa. Davanti a lui nelle gerarchie c'è un certo Santiago Gimenez, proprio quell'uomo a cui ieri ha risposto sul campo. Una rivalità che Julian non digerisce, i minuti giocati sono pochi, i gol sono solamente due e la paura di vedere il sogno europeo sgretolarsi è tanta.

Ma la Champions regala grandi emozioni, gli olandesi erano considerati come vittima sacrificale di questo play-off. Il gol di Gimenez nei primi secondi di partita sembrava il preludio di un'eliminazione prossima all'arrivo. Al 78' però qualcosa è successo, Bueno mette in area l'ennesimo cross di serata e Carranza ringrazia, guarda solo il pallone, lo colpisce di testa prima di alzare lo sguardo, vedere la sfera riempire la rete e sentire un improvviso silenzio. Il Feyenoord è ai quarti, Carranza ha vinto, contro la sua paura e soprattutto contro il suo "ex-rivale di maglia".

"È stato indimenticabile entrare e segnare. Ecco perché sono qui, per giocare questo tipo di partite. È stato un inizio difficile per me al club, ma questo rimarrà sempre con me, giocare qui e segnare il gol della qualificazione. Torno a Rotterdam felice". Le parole del calciatore dopo l'impresa, che sia l'inizio di una rinascita, un argentino è pronto a conquistare l'Olanda.