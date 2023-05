Ex Liverpool, Pennant racconta: “Ho fatto tripletta dopo aver bevuto un sacco di vodka”

L’ex centrocampista inglese con cittadinanza anche giamaicana non dimentica il suo debutto con gol con l’Arsenal nella stagione 2002-03, dopo una leggendaria sbornia…

Davide Capano Redattore

Jermaine Pennant non sta attraversando il periodo migliore della vita. L’ex centrocampista di Arsenal e Liverpool, titolare ad Atene nella finale di Champions League 2007, ha dichiarato bancarotta dopo aver accumulato debiti per oltre 1 milione di euro a causa di spese folli.

Nonostante abbia attraversato una fase delicata, il 40enne ha parlato a Paramount+ del suo periodo da giocatore. Non dimenticherà mai il giorno in cui ha esordito per la prima volta in una partita contro il Southampton nella stagione 2002-03 (6-1 ad Highbury il 7 maggio 2003, nda).

“Ero uscito la sera prima perché non pensavo davvero che avrei giocato – ha raccontato –. Non ero mai stato titolare per l’Arsenal e non pensavo che la situazione sarebbe cambiata, soprattutto perché Robert Pires, Freddie Ljungberg e Ray Parlour stavano tutti bene. Ero sicuro di essere in panchina. Sono arrivato a casa verso le 6:00, dopo aver bevuto un sacco di vodka. Non potevo crederci quando ho visto il mio nome nella formazione titolare!”.

Pennant ha spiegato come si è sentito quando ha visto che era nell’undici di partenza: “Avevo dormito 3 ore e puzzavo di alcol. Wenger ha abbassato la lavagna e ha letto i nomi dei titolari. Ha detto il mio e il mio cuore è sprofondato nello stomaco. Vieira mi ha detto ‘È il tuo momento’ e io ho pensato ‘È il momento peggiore, non oggi!’”.

Alla fine ha giocato e, nonostante lo spavento iniziale, ha sorpreso tutti con tre gol. “Avevo ancora i postumi della sbornia quando ho giocato – ha ricordato –. Ho fatto del mio meglio per non mettermi in imbarazzo. Segnare è stato un sollievo. Mi sentivo male, sentivo ancora la vodka nello stomaco. Si sentiva dal mio respiro”.

Giocare la partita in quelle condizioni e segnare una tripletta, secondo Pennant, è un segno che il calcio era il suo forte. “Segnando una tripletta ho dimostrato di avere talento, anche se è utile quando giochi con Henry e Vieira”, ha concluso.