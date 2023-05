Un tempo stella dello United, ora fa il fattorino e “svende” la sua maglia

Con grande rammarico, vi narriamo la storia di Neil Webb. Oggi Neil, per molti è un cinquantanovenne che svolge la mansione di fattorino, nella speranza di arricchire il suo fondo pensione. Un tempo però Neil, giocava ad Old Trafford, ma soprattutto, giocava con la casacca dei tre leoni. Cresce calcisticamente nel Reading, prima delle due lunghe esperienze con Portsmouth e Nottingham. Approda allo United nel 1989 e resterà nei red devils per quattro stagioni. Nel 1997 intraprenderà la carriera da allenatore, durata però giusto un paio d’anni. Più di 150 presenze nel Nottingham, 75 nello United e una ventina con la maglia della nazionale non sono bastate a Neil per assicurarsi un futuro florido. Dopo aver abbandonato il mondo calcistico, Niel ha fatto diversi lavori, tra cui il postino. Oggi è un fattorino e per arrotondare il cachet, ha deciso di vendere il suo cappellino e la sua prima maglietta della nazionale, indossata in un amichevole contro la Germania Ovest nel 1987. Intervistato da The Mirror Webb, ha però rivelato come era già cosciente del suo futuro: