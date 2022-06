Una auto portafortuna: il Ct mondiale Bilardo non la cambia dal 1983…

Il “Dottore” acquistò l’auto nel 1983, ma con il successo ai Mondiali in Messico nel 1986 non volle separarsi dal mezzo che conserva ancora oggi…

Carlos Salvador Bilardo è uno dei migliori allenatori nella storia del calcio argentino, tra i pochi privilegiati a conoscere il peso della Coppa del Mondo. Al di là del fatto che vinceva le partite perché le sue proposte erano migliori di quelle rivali, il “Dottore” aveva sempre cabale – o abitudini, come diceva lui – che lo accompagnavano, e forse una delle più curiose è una Renault Fuego che lo ha scortato nei Mondiali del 1986 in Messico ed è ancora oggi al suo fianco.

Nel 1983 Bilardo viene presentato come il nuovo commissario tecnico dell’Argentina, e nonostante sia stato duramente criticato durante tutte le qualificazioni sudamericane, finì per alzare la Coppa del Mondo all’Estadio Azteca di Città del Messico e giocare la finale a Italia 1990. Poco dopo essere stato annunciato nella prestigiosa posizione, Carlos ha acquistato un’auto e, in seguito ai risultati ottenuti, non ha più voluto separarsi dall’auto.