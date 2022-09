Una camiseta blanca per il Barcellona 2023-24: la rabbia dei tifosi catalani

Il colore della prossima maglia away del Barça è trapelato e ha generato polemiche a causa della somiglianza con i rivali di sempre…

Davide Capano

Il Barcellona ha suscitato rabbia tra i suoi tifosi dopo che è emerso che la seconda maglia per la stagione 2023/24 sarà bianca, molto simile a quella del… Real Madrid.

Questa non sarà la prima volta che viene utilizzata una camiseta blanca nell’ultracentenaria storia del club, anche se ciò non significa che tale tonalità non sia stata mai apprezzata dai supporter culé.

Tecnicamente, infatti, la divisa di partenza nei primi anni d’esistenza del team catalano era una maglietta bianca con pantaloncini blu fino all’affiorare della casacca blaugrana nel 1913 con la bianca che divenne l’alternativa.

La t-shirt “total white” è stata utilizzata, ad esempio, da Johan Cruyff e compagni nei quarti di finale della Coppa UEFA contro l’Aston Villa nella stagione 1977/78 al Villa Park di Birmingham. A guidare quel Barça in panchina c’era Rinus Michels.

In ogni caso, la forte rivalità con il Real Madrid ha finito per sopprimere completamente tale colore e il giallo è stato adottato, molto spesso, come maglia away del Barcellona.

Il duello con le merengues ha nel corso degli anni assunto sempre più rilevanza e nel 2019 venne alla luce che il club aveva rifiutato un modello simile per la stagione 2020/21. Non si sa cosa abbia portato stavolta ad accettare il suddetto modello ma i fan non sono contenti di tale decisione.