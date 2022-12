Una porta più bassa dell’altra di 2 cm: tra Levante e Real Madrid donne

In Levante Las Planas-Real Madrid, gara della A femminile spagnola vinta 1-4 dalle madrilene, si è verificato un evento che, per fortuna, non è usuale…

Una porta più bassa di un’altra. Sembra strano, ma è successo in una partita della Serie A donne spagnola. Levante Las Planas e Real Madrid si sono affrontate sabato scorso in un campo che non rispettava le misure ufficiali.

L’impianto incriminato è il Camp Municipal Les Planes di Sant Joan Despí, comune della Catalogna in cui si trova il terreno di allenamento del Barcellona, la Ciutat Esportiva Joan Gamper, nonché lo stadio di casa della formazione femminile, lo Stadio Johan Cruijff.

Nello specifico, e secondo Marca, uno dei pali di una delle porte non rispettava l’altezza di 2,44 metri che i pali devono avere, poiché più corto di due centimetri. Un dettaglio non sfuggito al delegato del club merengue.

È stata Noelia Morales ad avvertire dell’inconveniente. L’organo arbitrale ha confermato il tutto e avvertito le squadre che l’errore doveva essere corretto. Ma siccome non si poteva rimediare in loco, entrambe i team hanno convenuto di giocare a quelle condizioni.

Il Levante Las Planas potrebbe ricevere qualche punizione, dal momento che il fatto è stato registrato nel referto della partita. Inoltre, non è la prima irregolarità che l’impianto delle catalane mostra. In passato sono già stati denunciati alcuni difetti, come l’illuminazione, le pessime condizioni del manto sintetico o l’accumulo di righe di vario colore, trattandosi anche di un campo da calcio a 7.