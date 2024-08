Durante i festeggiamenti per il primo titolo vinto in quasi 100 anni di storia, i calciatori della squadra paraguayana del Libertad de Pirayu hanno rischiato di essere fulminati a bordo del pullman: la coppa è rimasta impigliata tra i cavi elettrici

Una festa che poteva trasformarsi in una terribile tragedia. Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti dai calciatori del Libertad de Pirayu , squadra di calcio paraguayana che pochi giorni fa ha vinto il suo primo storico campionato in quasi 100 anni.

Fino al momento di un possibile non ritorno che per fortuna non ha provocato una tragedia. Quel trofeo rimasto impigliato tra i cavi elettrici ha scatenato una serie di scintille. Un uomo lì vicino, munito di guanti e scarpe con la suola di gomma per evitare di essere fulminato, ha tentato di togliere la coppa dal trespolo elettrico con una specie di lungo bastone. Il video dell'incidente quasi fatale è diventato subito virale. Molti i commenti: "Accidenti!!!", "Spero che sulla coppa siano rimaste delle belle bruciature di cui si parlerà per i prossimi 100 anni".