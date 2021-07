Una vittoria che lascia il segno: Di Maria si tatua sulla coscia la Copa América

Il successo in casa del Brasile merita di essere ricordato a dovere, tanto più se ti chiami Di Maria e hai deciso tu il match

Una rete importantissima, che ha permesso all’Argentina di superare il Brasile e di aggiudicarsi così la Copa América. Di Maria sa bene quanto sia importante la rete messa a segno contro i Verdeoro, sicuramente il più prezioso dei 21 gol realizzati con la maglia albiceleste. E una rete così merita di essere “tatuata” per sempre.

Ed è proprio quello che ha fatto Di Maria, che in un video pubblicato sul proprio profilo IG ha mostrato al mondo il suo nuovo tatuaggio: la Copa América. Ebbene sì, el “Fideo” si è fatto tatuare sulla coscia sinistra una raffigurazione del trofeo, proprio sul punto che gli ha permesso di battere Ederson. Match che Di Maria porterà per sempre nel cuore, e non solo.