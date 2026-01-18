Una vittoria in nove partite, Dino Toppmoller esonerato dall’Eintracht

Nove partite e una sola vittoria: cade la panchina di Dino Toppmoller, tecnico dell'Eintracht.

Federico Iezzi Collaboratore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 17:32)

Un pareggio fatale: il rocambolesco 3-3 fra Eintracht Francoforte e Werder Bremen è costato la panchina al tecnico Dino Toppmoller. In carica dal 2023 Toppmoller, quindi, non è più l'allenatore dell'Eintracht. Le recenti prestazioni, una sola vittoria in nove partite, gli sono costate la perdita della panchina.

Una vittoria in nove partite — Un settimo posto in classifica, a due punti dal Leverkusen, e una serie di risultati che non promettono bene in vista della lotta per arrivare in Europa. L'Eintracht di Toppmoller nelle ultime nove partite ne ha vinte una sola. Negli altri casi, invece, una serie di risultati rocambolesci che hanno attirato sul tecnico una serie di critiche relative alla gestione della fase difensiva: il recente 3-3 con il Werder Bremen, la sconfitta per 3-2 contro lo Stuttgart. E ancora, un 3-3 con il Borussia Dortmund e un 6-0 subito ad opera dell'RB Leipzig, solo per citarne alcuni. Secondo il quotidiano Bild, il club, dopo la partita contro il Werder Bremen, ha convocato una riunione di emergenza per discutere della situazione, della difesa che non funziona, delle prestazioni deludenti e del futuro del tecnico. Il contratto del quale, tra l'altro, è stato rinnovato lo scorso anno fino al 2028.

Dino Toppmoller esonerato dall'Eintracht — Che l'esonero fosse ormai nell'aria lo si era capito dalle parole del ds del club, Markus Krosche, ai microfoni di Sky Sport: "Toppmoller? Ne stiamo discutendo. Doppiamo affrontare questi problemi e assicurarci di non ripetere mai più questo genere di prestazioni". E la stessa emittente, tramite i suoi canali tedeschi, aveva dichiarato che il tecnico era stato esonerato in mattinata. Puntale, poi, è arrivato il comunicato della società: "L'Eintracht Francoforte e l'allenatore Dino Toppmöller hanno concluso la loro collaborazione con effetto immediato. La decisione è il risultato di un'analisi approfondita delle ultime settimane. Grazie per la tua dedizione e ti auguriamo il meglio per i tuoi impegni futuri, Dino!". Si attendono notizie sul suo successore.