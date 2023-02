Union Berlino, l’arrivo di Isco salta sul più bello: il nodo è stato l’ingaggio netto o lordo

I dirigenti tedeschi hanno accennato a problemi nella parte finale della trattativa, ma non hanno dato ulteriori spiegazioni. Ora, Torsten Mattuschka, ex giocatore della squadra tedesca, ha messo sul tavolo il motivo per cui, a suo avviso, il giocatore non è arrivato in Bundesliga.

Le parole del dirigente: "Il problema non era quello delle visite mediche. Penso che l'intoppo siano stati il lordo e il netto. Perché in Spagna i contratti con i calciatori si negoziano al netto e qui in Germania al lordo. In Germania si firmano solo contratti lordi, e quindi ci sarebbero stati solo due milioni lordi per il giocatore, ma Isco voleva due milioni netti di ingaggio, quindi questa è la differenza che non lo ha fatto firmare per l'Union", ha spiegato interrogato da Sky.