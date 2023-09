Uruguay, il figlio del “Chino” Recoba firma primo contratto da pro col Nacional

Jeremía Recoba ha firmato venerdì il suo primo contratto da professionista con il Nacional. Il 19enne centrocampista è nel club uruguaiano dall’ottobre 2021: “È una sfida spettacolare”.

Davide Capano Redattore

Jeremía Recoba, figlio dell’ex calciatore uruguaiano Álvaro “Chino” Recoba, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Nacional, club in cui è entrato nel 2021. “Questo è il giorno più importante per me, perché firmare un contratto con un club grande come il Nacional è una sfida spettacolare. È la squadra di cui sono tifoso e mi piacerebbe continuare a crescere qui”, ha dichiarato il 19enne centrocampista, nelle dichiarazioni riportate da Nacional TV.

Ha inoltre sottolineato il lavoro svolto da quando è arrivato nella società 49 volte campione d’Uruguay e ha ringraziato tutti i direttori tecnici con cui ha lavorato. Attualmente, sebbene si sia allenato in alcune occasioni con la prima squadra, Jeremía Recoba continua a far parte del team che milita in Tercera División, dove è allenato proprio dal padre.

Insieme hanno vinto il campionato di categoria nella scorsa stagione, in cui i Tricolores hanno vinto i tornei Apertura e Clausura, quest’ultimo senza perdere in nessuna delle 15 partite disputate.

Nato a Montevideo nel marzo 1976, Álvaro Recoba ha giocato nel Nacional in 3 periodi, l’ultimo dei quali tra il 2011 e il 2015, quando ha posto fine alla sua lunga carriera. Il “Chino” vi ha disputato 176 gare, vincendone 110 e segnando 61 gol. Ha vinto anche 7 titoli ufficiali, tra cui le edizioni 2011-2012 e 2014-2015 del campionato uruguaiano. Nel corso della carriera l’ex Inter ha giocato anche per Danubio, Venezia e Torino, oltre che per il Panionios in Grecia. Ha anche difeso i colori della Celeste (68 match in cui ha realizzato 10 reti).

Nel 2022 Álvaro, che due anni prima aveva assicurato in un'intervista a EFE la sua intenzione di diventare allenatore, ha assunto il ruolo di nuovo direttore tecnico della squadra di terza divisione del Nacional.

