L'attaccante spagnolo ha giocato per i Pipistrelli più di 400 partite vincendo anche due campionati ma il destino gli ha presentato il conto con numerosi problemi fisici molto seri.

Filippo Montoli 14 ottobre - 10:06

Vicente Rodriguez ha ammesso di avere difficoltà nel camminare regolarmente. In un'intervista al podcast Mano a Mano di Cadena Ser, lo spagnolo ha raccontato le conseguenze negative della sua carriera da calciatore. "Fosse per me andrei in bicicletta e giocherei con mio figlio, ma sfortunatamente non riesco. Mi fa troppo male la caviglia". Ecco la dura confessione dell'ex Valencia Vicente sul suo stato fisico dopo l'addio al calcio giocato.

Vicente: "Per le operazioni all'anca devo usare un cuscino per stare seduto" — Il calcio regala gioie, ma anche dolori. Molti giocatori hanno sofferto dopo o durante la carriera per problemi fisici dovuti a questo sport. Impossibile dimenticare il caso di Marco Van Basten, che a soli 30 anni ha dovuto mollare tutto per una caviglia malmessa. Il caso di Vicente Rodriguez riguarda sempre la caviglia, ma a carriera già terminata. In un'intervista, il Puñal de Benicalap ha raccontato per la prima volta le enormi difficoltà nel fare una vita normale dopo l'addio al calcio.

"A livello psicologico sto bene. Farei di tutto. Andrei in bicicletta e giocherei con mio figlio, ma non posso fare né l'una né l'altra cosa. Appoggio molto male la caviglia", ha detto lo spagnolo. Vicente si è inoltre già sottoposto a ben cinque operazioni: tre all'anca destra e due alla caviglia. "Dalla prima operazione devo usare un cuscino per sedermi, altrimenti mi fa male il gluteo. Ora va sicuramente meglio rispetto a prima, quando ogni cinque minuti dovevo alzarmi per il dolore".

I problemi però non si presentano solo da seduto, ma anche da in piedi: "Per me è impossibile rimanere in piedi a lungo. È un continuo alzarsi e sedersi". L'esterno spagnolo in carriera ha vestito le maglie di Levante, Valencia e Brighton. È soprattutto con i bianconeri che si è fatto conoscere. Dal 2000 al 2011 ha infatti vinto due campionati, una Coppa Uefa, una Supercoppa europea e una Coppa del Re. Con la Spagna giocò il Mondiale del 2002 e l'Europeo del 2004.