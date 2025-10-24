Al Mestalla chi la spunterà, il Valencia oppure il Villarreal?

Gli uomini di Corberan e la squadra di Marcelino si daranno battaglia nella gara valida per il decimo turno de LaLiga

Domenico Ciccarelli 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 21:32)

Continua senza sosta LaLiga. Nel Mestalla di Valencia andrà in scena la sfida tra i Los Che e il Villarreal. La sfida sembra essere indirizzata da un solo lato, visto il momento di forma delle due formazioni, ma in questo sport non è mai tutto scontato. Le sorprese sono riservate sempre dietro l’angolo. Attualmente la classifica vede i padroni di casa al 14esimo posto, e gli ospiti alla terza posizione, dietro solo al Barcellona ed il Real Madrid.

Valencia-Villarreal: come arrivano le due squadre al match del Mestalla — Il Valencia da quando iniziato la stagione ha rimediato già quattro sconfitte. In dieci giornate è riuscito ad arrivare solo a due successi: nelle ultime quattro gare la formazione di Carlo Croberan ha ottenuto solamente due punti. I Los Che non vivono per niente in un clima sereno, e uno spiraglio di luce sembra essere veramente lontano.

Il Villarreal, invece, al contrario dei rivali, ha iniziato bene la stagione, ma in alcuni momenti ha fatto storcere il naso. La formazione di Marcelino, anche se in Champions League ha ottenuto solo un punto, in campionato viaggia a ritmi ben diversi: in 10 giornate de LaLiga ha collezionato ben 17 punti, ottenendo, momentaneamente, il terzo posto. Però, nelle ultime due uscite è riuscita a portare a casa un solo punto, tra cui c’è il KO con il Real Madrid.

Valencia-Villarreal: le probabili formazioni — Il Valencia dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1: Guerra e Lopez pronto ad essere i muscoli della linea mediana. Pepelu andrebbe a ricoprire la fase offensiva. Il Villarreal sarebbe pronto a rispondere con il 4-4-2: il duo offensivo dovrebbe essere il consueto Pepe-Mikautadze

Valencia (4-4-2): Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Guerra, Danjuma; Duro, Lopez. Allenatore: Corberan.

Villarreal (4-4-2): Junior; Mourino, Veiga, Foyth, Pedraza; Moleiro, Parejo, Comesana, Buchanan; Pepe, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

Il pronostico — Il favore del pronostico pende leggermente da parte del Villarreal: la vittoria degli uomini di Marcelino è a quota 2.15, mentre il successo del Valencia i bookmakers lo quotano a 3.15. Visto l’imprevedibilità del match, poiché il Mestalla non è uno stadio semplice, il pareggio è la migliore soluzione. Il segno X viene quotato a 3.50 alla posta.