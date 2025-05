Vancouver Whitecaps, il nuovo volto del calcio canadese

Toronto è senza dubbio una bella città, moderna, tipica del Nordamerica. Montréal, invece, è una metropoli bilingue che abbina al suo dinamismo un forte spirito francese. Le due città sono simboli delle rispettive province, l'Ontario ed il Québec: i cittadini rivendicano fieramente la propria unicità, sopratutto in ambito sportivo. Una delle contrapposizioni più celebri riguarda la National Hockey League , uno degli sporti più amati e seguiti del paese, in cui militano i Canadiens de Montréal ed i Toronto Maple Leafs. Con uno sviluppo sempre più maturo e convinto verso il calcio, s'è acuita anche la rivalità tra il Toronto Fc ed il Montréal Impact, due delle tre squadre canadesi che animano la Major League Soccer.

In realtà nel massimo campionato calcistico americano competono tre squadre canadesi: alle due sopracitate si aggiunge il Vancouver Whitecaps , che negli ultimi anni ha dato filo da torcere alle squadre più prestigiose e meglio attrezzate della Mls. Però, in virtù del match di domani tra Toronto e Montréal, ci preme soprattutto fare una panoramica tra queste due franchigie, determinando quale delle due sia la più iconica nel territorio nordamericano.

Bacheche a confronto, chi ha vinto più titoli tra Toronto e Montréal?

Toronto — C'è innanzitutto da precisare che la Mls è un campionato relativamente giovane, sorto solamente nel 1996. Il Toronto è nato nel 2005, mentre la prima partecipazione al Major League Soccer s'è verificata nel 2007; ciò fa di questa franchigia la prima squadra canadese ad essere entrata a far parte del campionato americano, sostanzialmente per motivi di business e visibilità. Il Toronto, però, non solo ha rotto il muro di confine tra gli Stati Uniti ed il Cadanada calcistici, ma è stata anche la prima franchigia non statunitense a vincere la Mls.

Questo traguardo è arrivato grazie alla realizzazione di un ambizioso progetto volto a far diventare il Toronto tra le squadre più forti del continente. I primi passi vengono mossi tra il 2013 ed il 2014, quando iniziano ad essere intavolate le prime trattative con i grandi calciatori del Vecchio Continente. Arriva, ad esempio, Michael Bradley dalla Roma, ma viene ingaggiato anche Jermain Defoe dal Tottenham. Dopo non troppo tempo arriva anche l'ex Inter Julio César, fino ad arrivare ad uno degli acquisti più importanti della storia del Toronto, Sebastian Giovinco.

Nel 2017, infatti, a suon di gol dell'ex Juve, il Toronto vince prima la Mls Supporters' Shield, cioè il trofeo assegnato alla squadra che totalizza il maggior numero di punti nel corso della stagione regolare, e dopo i playoff, laureandosi definitivamente e ufficialmente campione della Major League Soccer. Al momento, nessun'altra squadra canadese è riuscita a centrare quest'obiettivo, il che rende sicuramente il Toronto Fc un'istituzione nel calcio nordamericano.

Montréal Impact — Dopo pochi anni dalla prima presenza del Toronto, alla Mls prende parte anche il Montréal, franchigia del Québec il cui nome si lega indissolubilmente con la famiglia (fondatrice) Saputo. I calciatori più conosciuti ad aver vestito questa maglia negli ultimi quindici anni sono Marco Di Vaio, il granitico Alessandro Nesta e Didier Drogba, che a suon di gol ha funto da catalizzatore per la popolarità del Montréal. Pur senza vincere la Mls, sono stati diversi i successi raggiunti negli ultimi anni. Tra questi la finale (persa) di Concacaf Champions League, la principale manifestazione sportiva per tutte le squadre nordamericane.

La competizione in cui il Montréal vanta più successi è la Canadian Championship, si tratta della Coppa nazionale del Canada. Negli ultimi anni la formula ha subito varie modifiche, attualmente le tredici partecipanti totali si affrontano in tre turni preliminari, con la sola eccezione dei detentori che sono qualificati direttamente per le semifinali. Sfogliando l'Albo d'oro il Montréal è stata la prima squadra a laurearsi campione, ma vanta comunque meno successi rispetto al Toronto (cinque contro otto). Conta, invece, quattro vittorie il Vancouver Whitecaps.

Toronto o Montréal? Vancouver! La squadra che sta dominando la Mls — Nonostante gli ottimi traguardi raggiunti da Toronto e Montréal Impact, recentemente nella Major League Soccer è un'altra la squadra ad onorare i colori del Canada: il Vancouver Whitecaps. La franchigia non ha ancora vinto il titolo in Mls, ma i tempi sembrano maturi per strapparlo alle contender. La franchigia della Columbia Britannica ha vinto le ultime tre edizioni della Canadian Champioship, confermandosi senz'altro la prima forza non statunitense del Nordamerica. Quest'anno, peraltro, la formazione di Jesper Ingemann Sørensen è prima nella Western Conference dopo dodici partite giocate, a differenza del Toronto e del Montréal che occupano le ultime due posizioni della Eastern Conference, rispettivamente con 10 e 7 punti totalizzati. Quest'anno, quindi, dato il grande inizio di stagione da parte del Vancouver, la Major League Soccer potrebbe nuovamente parlare canadese, grazie ad una squadra fondata solo nel 2009 ma che ha già messo a ferro e fuoco mezzo continente.

