VAR? No grazie. In Inghilterra il regolamento lo spiega l’arbitro

Episodio curioso in Inghilterra, dove nel corso di un match amatoriale l’arbitro è dovuto intervenire…per spiegare le regole

Siamo nel sud dell’Inghilterra, per un episodio davvero curioso verificatosi durante un match di calcio amatoriale. Sappiamo che il VAR non è ancora diffuso presso tutti i campionati, ma solo nelle serie principali, da alcuni fra l’altro nemmeno tanto amato. Può dunque accadere che il VAR non sia presente, e quanto visto ieri ha davvero dell’incredibile.

Durante il match amatoriale fra l’AFC Hiltingbury e gli Hedge end Rangers FC, si sono infatti verificate una serie di rimesse sbagliate. Da qui la curiosa reazione dell’arbitro. Il fischietto ha preso in mano la situazione: prima ha interrotto il gioco, poi ha spiegato ai giocatori come battere la rimessa nel modo corretto. In questo non poteva intervenire il VAR, ma l’arbitro del match ha risolto da solo.