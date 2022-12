Varane e la maledizione di Marciniak: il difensore ha perso due finali…con l’arbitro polacco in campo

Raphael Varane in carriera ha vinto 13 delle 15 finali disputate. Gli unici due ko sono arrivati quando in campo ad arbitrare c’era il polacco Szymon Marciniak

Non fate il nome di Szymon Marciniak a Raphael Varane. Al difensore del Manchester United e della Francia l’arbitro polacco non porta per nulla bene. Varane ha disputato in carriera ben 15 finali vincendone 13.