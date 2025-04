Il Vasco Da Gama ospita il Flamengo nel derby della quinta giornata del Brasileirão: come si presentano le due squadre al big match.

Luca Paesano Redattore 17 aprile 2025 (modifica il 17 aprile 2025 | 21:46)

Sabato sera, il calcio brasiliano mette in calendario lo spettacolare derby di Rio de Janeiro tra Vasco Da Gama e Flamengo. Le due squadre si affrontano alle 23:30 (ora italiana), all’Estadio São Januario, nella super sfida della quinta giornata del campionato Brasileirão. Andiamo a vedere come si presentano le due formazioni all’incontro.

Vasco Da Gama — Dopo aver concluso al terzo posto e con un po’ di delusione il campionato Carioca, il torneo della regione di Rio de Janeiro, il Vasco Da Gama ha cominciato invece discretamente la nuova stagione del Brasileirão. La formazione allenata da Fabio Carille ha vinto infatti per 2-1 all’esordio contro il Santos in una sfida tutt’altro che semplice. Poi, però, è arrivata la brutta sconfitta per 3-0 contro il Corinthians che ha riportato i Gigantes da Colina con i piedi per terra.

Una vittoria e una sconfitta per il Vasco nelle successive due sfide, per una squadra che conferma una doppia faccia tra il rendimento casalingo e in trasferta. I bianconeri, infatti, hanno vinto le due sfide al São Januario e hanno perso entrambe le gare in trasferta. La certezza è che quando gioca il Vasco non ci si annoia: 13 gol segnati nelle 4 partite dei Bacalhau.

Flamengo — Il Flamengo, al contrario, è fresco della vittoria del campionato Carioca dopo il successo in finale contro la Fluminense. Anche i Mengão hanno cominciato abbastanza bene la nuova stagione, e dopo il pareggio dell’esordio contro l’Internacional ha poi trovato la vittoria contro Vitoria, Gremio e Juventude, con uno spettacolare 6-0. La formazione dell’ex terzino Felipe Luis è in testa alla classifica e sembra non aver patito le partenze di alcuni uomini fondamentali a gennaio.

Dopo 161 gol in 306 partite e 13 titoli vinti con la maglia del Flamengo, i rossoneri hanno salutato Gabigol, che ha lasciato per trasferirsi al Cruzeiro. Sempre a gennaio sono andati via anche David Luiz e Fabricio Bruno, due elementi fondamentali della difesa. Il club è dunque in una fase di ricostruzione, in cui va alla ricerca di nuove certezze e nuovi leader a cui aggrapparsi. Tuttavia, il grande avvio sembra non lasciar dubbi che il Fla è già sulla strada giusta.