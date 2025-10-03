È stato svelata la palla della prossima Coppa del Mondo 2026: design ispirato a Canada, Messico e Stati Uniti, con tecnologia innovativa che supporta arbitri e garantisce stabilità in volo.

Eugenio D'Antonio 3 ottobre - 11:59

Rosso, verde e blu come i tre Paesi ospitanti. È stato svelato ufficialmente “Trionda”, il pallone che verrà utilizzato ai Mondiali di calcio del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Creato da Adidas, il nuovo modello unisce design e tecnologia avanzata, con l’obiettivo di offrire precisione, stabilità e un impatto visivo iconico.

Un design che celebra unità e simboli nazionali —

Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha definito il nuovo pallone “una meraviglia” e un simbolo di unità tra i tre Paesi che ospiteranno la competizione. Il nome “Trionda”, traducibile come “tre onde”, rappresenta proprio questa collaborazione storica. Ogni dettaglio richiama i simboli delle nazioni: la foglia d’acero per il Canada, l’aquila per il Messico e la stella per gli Stati Uniti. Le decorazioni dorate, invece, richiamano il prestigio della Coppa del Mondo, sottolineando l’importanza dell’evento sportivo più seguito al mondo. La struttura a quattro pannelli, con cuciture profonde, garantisce maggiore stabilità in volo e migliore resistenza in ogni condizione di gioco, mentre le icone in rilievo favoriscono la presa anche in situazioni di pioggia o umidità.

Tecnologia all’avanguardia per arbitri e giocatori Oltre all’estetica, “Trionda” porta con sé innovazioni tecnologiche di ultima generazione. Il pallone integra infatti la tecnologia Connected Ball, con un chip da 500 Hz capace di rilevare ogni movimento e inviare dati in tempo reale al sistema VAR. Questo supporto sarà fondamentale per gli arbitri, soprattutto nella valutazione dei fuorigioco e delle situazioni dubbie, rendendo le decisioni più rapide e precise.

Si tratta di una conferma dell’impegno della FIFA nel coniugare spettacolo e innovazione, rendendo la prossima edizione dei Mondiali non solo la più grande di sempre, ma anche la più tecnologicamente avanzata. Il countdown per il 2026 è ufficialmente iniziato, e il viaggio del nuovo pallone è già pronto a entrare nella storia.