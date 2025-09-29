LaLiga presenta un pallone speciale per le due sfide del Clásico

Classico sfondo bianco, con tema a stelle, elementi in nero e dettagli in oro: Puma e LaLiga presentano una versione creata ad hoc per le sfide tra Barcellona e Real Madrid

Luca Paesano Redattore 29 settembre - 13:04

Per una sfida speciale, serve un pallone speciale. Nelle scorse ore, LaLiga ha presentato attraverso i suoi canali social il nuovo lavoro di Puma, prodotto esclusivamente per le due sfide di questa stagione tra Barcellona e Real Madrid. La sfera porta in consegna anche un messaggio ad hoc per una rivalità storica ed iconica come quella del Clásico.

LaLiga presenta il nuovo pallone per il Clásico — Puma e LaLiga presentano il primo pallone con un design esclusivo per entrambe le partite tra Barcellona e Real Madrid di questa stagione. Con una base bianca e una sorprendente stampa a stella, il pallone rende omaggio ai veri protagonisti di ELCLASICO: le stelle in campo. La palette di colori – grigio, nero e un tocco dorato sul logo Puma – esalta l'energia di un design che, senza nemmeno dover pronunciare il nome della partita, parla da solo. Il tema è ispirato ai principali elementi del motorsport: velocità, precisione, potenza e adrenalina.

La Liga ha presentato il nuovo pallone con uno slogan: "One game, All eyes", ovvero “una partita, tutti gli occhi”. Il pallone è stato progettato per rendere ancor più speciale una sfida già di per sé eccezionale quale è il Clásico. Real Madrid e Barcellona si incontreranno per la prima volta in questa stagione domenica 26 ottobre al Santiago Bernabeu. La partita di ritorno, in programma per la 35esima giornata di Liga, si giocherà invece agli inizi di maggio.