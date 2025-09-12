Il difensore tedesco si è fermato dopo un problema muscolare accusato nel corso dell'allenamento di questa mattina: il comunicato del Real Madrid sulle sue condizioni

Luca Paesano Redattore 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 20:58)

Pessima notizia per il Real Madrid, che sarà costretto a dover fare a meno di Toni Rudiger per le prossime settimane. Il difensore tedesco, reduce dagli impegni con la Germania durante la pausa per le nazionali, si è fermato in allenamento a causa di un problema muscolare. La diagnosi non è affatto positiva e per lui si prospettano 10-12 settimane di stop.

Real Madrid, tegola Rudiger: lesione al retto femorale — "A seguito degli accertamenti effettuati su Toni Rüdiger dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione al muscolo retto femorale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori aggiornamenti", si legge nella nota diramata dal club madrileno in serata. Secondo quanto riportato dalle principale testate spagnole, il difensore tedesco ha sentito una profonda fitta sul finire dell'allenamento odierno e le prime sensazioni hanno lasciato immediatamente ipotizzare un problema serio.

Per Toni Rudiger si prospetta dunque un lungo stop. Il calciatore potrebbe tornare a disposizione di Xabi Alonso solamente nella prima metà di dicembre, il ché significa quasi tre mesi di assenza. Una tegola enorme per il Real Madrid che perde uno dei suoi pilastri in un momento cruciale della stagione, con i blancos che sono alla ricerca di una nuova identità con il tecnico spagnolo. Va ricordato, infatti, che sono già ai box anche Bellingham, Camavinga, Endrick e Ferland Mendy.

Rudiger salterà sicuramente la sfida del 22 ottobre in Champions League contro la Juventus, ma non sarà a disposizione neanche per il Clasico contro il Barcellona e per il match ad Anfield contro il Liverpool.