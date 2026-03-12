derbyderbyderby calcio estero Verso Lazio-Milan, rossoneri male senza Rabiot: le statistiche preoccupano Allegri

Le statistiche

Verso Lazio-Milan, rossoneri male senza Rabiot: le statistiche preoccupano Allegri
Il Milan senza il centrocampista francese ha una media punti decisamente più bassa. Riuscirà la formazione di Allegri ad invertire il trend contro la Lazio?

Dopo aver sconfitto l'Inter e, di fatto, aver riaperto il campionato, il Milan cerca continuità. Con due vittorie di fila a referto la formazione di Max Allegri si presenta alla sfida contro la Lazio in un ottimo momento di forma, ma dovrà fare a meno del suo talismano, Adrien Rabiot.

Lazio-Milan, rossoneri senza Rabiot: il dato preoccupa

Il centrocampista francese è una fonte di energia inesauribile nel zona nevralgica del campo. Una sorta di longa-manus di Allegri in campo: senza di lui, le prestazioni del Milan sono meno efficienti e questo dato è tangibile anche attraverso le statistiche. Il dato è critico: con Rabiot il Diavolo ha una media di 2,42 punti a partita, senza scende a 1,56. <<< CONTINUA A LEGGERE L'APPROFONDIMENTO SU MILANISTICHANNEL >>>

