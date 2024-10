Incredibile Tuanzebe: rischia di perdere il pollice lavando i piatti

L'ex difensore del Napoli è stato in Italia per metà stagione, collezionando appena due presenze. Oggi gioca in Inghilterra.

Le meteore, croce e delizia dei tifosi italiani. Con "Ti ricordi di..." sono iniziate tante chiacchierate, nel cassetto dei ricordi, fra tifosi di stesse squadre, per rinvangare cose buone e cose cattive dei giocatori che hanno vestito la propria maglia del cuore. Fra questi, per i tifosi del Napoli, c'è Axel Tuanzebe : letteralmente due presenze nel Napoli nella stagione 2021/2022, la prima con Spalletti in panchina. Tuanzebe si è infortunato, ed il motivo è veramente originale...

Tuanzebe si è infortunato... Mentre lavava i piatti

Il difensore attualmente in forza all'Ipswich Town, ha subito un infortunio davvero strano. Mentre era a casa e stava lavando i piatti. Come riporta il Daily Mail, un bicchiere che stava lavando, gli si rompe fra le mani, ed uno dei frammenti gli ha lacerato la pelle. Tuanzebe ha chiesto cure mediche urgenti, per fortuna non ha perso il pollice. Infortunio certamente bizzarro, ma pericoloso e sfortunato. "Ha subito un intervento chirurgico, e sarà fuori per un po', almeno per un paio di settimane": a parlare è McKenna, tecnico dell'Ipswich Town. Nella stessa squadra, a proposito di ex Napoli, gioca anche Jens Cajuste.