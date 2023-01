Vidal gioca poco ma viene criticato lo stesso: Flamengo ko in Supercoppa brasiliana

Il Flamengo ha perso sabato 4-3 contro il Palmeiras nella finale della Supercoppa brasiliana 2023. Nonostante Arturo Vidal sia entrato in campo soltanto all’ottantesimo minuto di gioco al posto di Gerson, l’ex giocatore di Juventus e Inter ha ricevuto pesanti critiche per la sua prestazione allo Stadio Nazionale Mané Garrincha di Brasilia.

“La panchina del Flamengo è debole. A fine primo tempo ho pensato a chi potesse inserire Vitor Pereira per cambiare la partita. Non c’è nessuno”, ha esordito Maurício sul canale YouTube “Ilan e Renato”.

Inoltre, Renato è andato giù pesante sul centrocampista formatosi nel Colo Colo: “Vidal è un ex giocatore attivo. Non ha più niente da dare. Il Flamengo deve sbarazzarsi di lui. Vitor Pereira ha messo Vidal in campo e ha lasciato Pulgar in panchina”.