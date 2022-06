Vidal: “Mi piacerebbe andare al Boca Juniors, tutto dipende dal mio agente…”

Il centrocampista cileno, che si trova a Miami in vacanza e quest’oggi parteciperà al “The Beautiful Match” con Ronaldinho e Roberto Carlos allo stadio dell’Inter Miami, ha confermato ad amici l’interesse da parte del Boca. Riquelme si era esposto così: “Vidal è nato per giocare nel Boca Juniors, ovvio che lo vorrei qui. Anche Cavani. Ma da qui a pagarli…”.

Come riportato da Olé, Vidal avrebbe confessato a una persona a lui vicina la sua voglia di provare un’esperienza alla Bombonera: “Il Boca mi piacerebbe, ma tutto dipende da Fernando…”. La palla, dunque, passerebbe adesso all’agente del giocatore, Fernando Felicevich, anch’egli presente a Miami assieme ad Arturo. Già due anni fa Vidal aveva aperto alla possibilità di giocare un giorno per il Boca: “Finora non ho avuto la fortuna di giocare alla Bombonera. Ho sempre voluto sentire cosa si prova: il Boca, l’Argentina, i giocatori che hanno indossato quella maglia, la storia del club… Sarebbe un sogno giocare lì”. Che sia la volta buona per l’ormai ex Inter? Intanto Riquelme gli ha fornito un assist. Vidal deve solo provare a trasformarlo in gol.