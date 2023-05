Vigilia derby, la chat Whatsapp del Barcellona: “Ci ricordiamo l’esultanza dell’Espanyol in casa nostra???”

Il derby di domenica prossima tra Espanyol e Barcellona si presenta come una delle partite più drammatiche della rivalità cittadina degli ultimi tempi. Il tifoso dell'Espanyol rischia di rivivere la dolorosa esperienza di quando la sua squadra è retrocessa in Segunda division nella stagione 2019-20 proprio nel derby giocato al Camp Nou.

Interpretando lo spirito dei tifosi Espanyol, il sito Lagradaonline.com ricorda che quella retrocessione di tre anni fa avvenne "per la gioia non solo dei tifosi del Barça che lo guardavano da lontano quel derby visto che si era in un periodo di pandemia e di stadi chiusi, ma di tutto l'apparato mediatico che circonda, allieta e protegge il club del Barça".

Penultimo con 31 punti, a tre dalla salvezza e con solo 15 punti in palio nelle ultime giornate, dei quali è costretto a conquistarne circa 10, l'Espanyol è spalle al muro. E per i suoi tifosi ci sarebbe altro sale sulle loro ferite se dovesse arrivare un Barcellona già campione nel derby in caso di mancate vittorie da parte di Atlético Madrid e Real Madrid. , il che aprirebbe il finale discutere sulla famosa sala d'onore, o vedere come vengono proclamati tali, danneggiando così anche gli interessi sportivi dell'Espanyol.