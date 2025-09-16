Nonostante l’imminente udienza in tribunale, l’allenatore assicura che sarà pronto e concentrato sul campo

Eugenio D'Antonio 16 settembre - 14:19

Thomas Partey torna a Londra con il Villarreal per affrontare il Tottenham in Champions League, ma l’attenzione mediatica è concentrata più sulle vicende giudiziarie che sul campo. L’ex centrocampista dell’Arsenal è infatti atteso mercoledì all’Old Bailey, dove dovrà rispondere a cinque accuse di stupro e a una di violenza sessuale, presunti reati risalenti al periodo 2021-2022.

Villarreal, l’appoggio di Marcelino e il ruolo di Partey Nonostante la delicata situazione, l’allenatore del Villarreal, Marcelino, ha voluto difendere pubblicamente il suo giocatore: “Sono totalmente convinto che sia mentalmente e tecnicamente pronto per scendere in campo – ha dichiarato –. Siamo felici di averlo con noi per le sue qualità calcistiche e umane”.

Il tecnico ha inoltre sottolineato l’esperienza internazionale del ghanese, già protagonista in Premier League e ora chiamato a portare leadership in Liga e in Europa. Anche se non ha confermato ufficialmente la convocazione, Marcelino ha lasciato intendere che, salvo problemi fisici, Partey sarà regolarmente disponibile contro gli Spurs.

Tra processo e pressione mediatica —

La presenza di Partey a Londra riaccende inevitabilmente la polemica. L’ex Arsenal, che nega con fermezza tutte le accuse, è stato rilasciato su cauzione ad agosto e due giorni dopo ha firmato con il Villarreal. Il calendario ha voluto che il suo ritorno avvenisse proprio contro i rivali storici dei Gunners, rendendo l’atmosfera ancora più tesa. “Stiamo parlando di un calciatore che potrebbe essere totalmente innocente – ha aggiunto Marcelino. È importante concentrarsi sul calcio”.

Anche il difensore Juan Foyth, ex Tottenham, ha ammesso che l’ambiente sarà ostile, ma ha preferito non entrare nel merito del caso. Per il Villarreal, la sfida di Londra sarà un test complicato, con il peso sportivo e mediatico delle vicende di Partey a incombere sulla squadra.