Thomas Partey è stato incriminato per cinque capi di stupro e uno di violenza sessuale su tre donne. I fatti risalgono al 2021-2022. Il processo inizierà il 5 agosto a Londra. Partey rischia gravi conseguenze legali

Thomas Partey, ex centrocampista dell’Arsenal, è stato formalmente incriminato per cinque capi d’accusa di stupro e uno di violenza sessuale. La Polizia Metropolitana di Londra ha confermato l’avvio del procedimento penale dopo un’indagine avviata nel febbraio 2022, in seguito alla prima segnalazione da parte di una delle presunte vittime.