Stagione con il Villarreal finita, ma l'argentino molto probabilmente salterà anche i prossimi Mondiali

Lorenzo Maria Napolitano 25 gennaio - 17:30

Brutte notizie per il Villarreal e anche per l'Argentina: Juan Foyth ha riportato un grave infortunio nel corso della partita contro il Real Madrid, disputata allo stadio La Cerámica. Il difensore argentino è stato costretto ad abbandonare il campo prematuramente, facendo subito temere conseguenze importanti per il prosieguo della sua stagione.

Foyth, c'è rottura del tendine d'Achille: previsto un longo stop — Il Villarreal oggi ha confermato l’entità dell’infortunio attraverso una nota diffusa sui propri canali: gli accertamenti medici hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille, avvenuta durante il match perso 0-2 contro i Blancos. Foyth era uscito al ventunesimo minuto di gioco e nei prossimi giorni verranno comunicati i dettagli dell’intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi. I tempi di recupero saranno chiariti solo dopo l’operazione, ma lo stop si preannuncia molto lungo.

Sfuma il sogno Mondiale? — È già certo che il capitano del Villarreal non tornerà in campo per il resto della stagione e la sua presenza ai prossimi Mondiali con l’Argentina appare fortemente a rischio. Per Foyth si tratta del terzo grave infortunio da quando veste la maglia del club di Castellón, dopo i precedenti problemi al ginocchio e alla spalla destra, un duro colpo per il giocatore e per la squadra.