L'attaccante intende definire il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027

Danilo Loda 12 febbraio 2025 (modifica il 12 febbraio 2025 | 12:08)

Dopo la spettacolare vittoria del Real Madrid per 3-2 contro il Manchester City, nella partita di andata dei play-off di Champions League, Vinicius Jr. ha attirato l’attenzione non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per le prospettive sul suo futuro. Con due assist decisivi, l’ala brasiliana, votata MVP della gara, ha messo in luce le aspettative su ulteriori sviluppi contrattuali, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera professionale con le merengue.

Le parole di Vinicius Jr.: un futuro da definire — Interrogato sul suo futuro, Vinicius Jr. ha dichiarato: "Non so nulla neanche io, nessuno mi ha parlato, devo parlare con il presidente e spero di poter restare qui a lungo, questa competizione ci dà qualcosa in più e voglio fare la storia".

Questa affermazione lascia intuire la volontà del giovane talento di chiarire la sua posizione all’interno della società, nonostante il contratto attuale lo leghi al Real Madridfino a giugno 2027.

Non a caso in un'ulteriore intervista con TNT Sports Brasil, Vinicius ha dichiarato: "È sempre molto emozionante poter parlare con il Real Madrid del mio rinnovo. Ho un contratto fino al 2027, ma ho sempre detto che voglio continuare a giocare qui dopo così tanto tempo e fare la storia. Ho ricevuto l'affetto dei tifosi, del presidente, dello staff tecnico, di tutti i giocatori... il mio desiderio è di restare qui più a lungo e, se Dio vuole, nei prossimi giorni tutte le trattative saranno risolte e potrò restare qui ancora per molto tempo".

Il rinnovo in vista, ma l'Arabia potrebbe fare il colpaccio — Da tempo, la stampa spagnola riporta la possibilità che Florentino Perez, presidente del club, intenda proporre a Vinicius un nuovo contratto durante l’estate. Le trattative potrebbero essere accompagnate da un sostanziale aumento di stipendio, in un contesto in cui il brasiliano percepisce attualmente circa 20 milioni di euro annui.

Tuttavia, il futuro del giocatore potrebbe subire ulteriori complicazioni. La stessa stampa spagnola ha sottolineato l’interesse dell’Arabia Saudita, che starebbe preparando un’offerta da capogiro: si parla infatti di un possibile ingaggio di 200 milioni di euro netti a stagione per cinque anni, a cui si aggiungerebbero oltre 300 milioni di euro per il trasferimento. Un affare che, complessivamente, potrebbe superare il miliardo di euro, mettendo il Real Madrid di fronte a una scelta difficile tra rinnovare la sua stella o cedere alla tentazione di un'offerta economica altissima.

Una stagione da protagonista — Nonostante qualche recente incertezza sulla sua costanza di rendimento, Vinicius Junior continua a dimostrarsi decisivo. Con un bilancio di 16 gol e 9 assist in 30 partite, il brasiliano conferma il suo ruolo da protagonista nell’attacco del Real Madrid. Le sue prestazioni non solo hanno contribuito a un risultato importante in Champions League, ma hanno anche rafforzato il suo status di elemento indispensabile per la squadra.