Mattia Celio Redattore 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 14:43)

Nonostante sia passata una settimana, la questione spinosa Vinicius-Prestianni continua ancora a fare discutere. Mercoledì sera, il brasiliano e l'argentino si ritroveranno l'uno di fronte all'altro per la sfida di ritorno tra Real Madrid e Benfica ma nel frattempo l'episodio del da Luz che ha scatenato molte polemiche è tutt'altro che chiuso. O quanto meno per Felipe Melo. L'ex centrocampista brasiliano ha lasciato un nuovo commento relativo alla condotta del difensore dei lusitani.

Caos Vinicius-Prestianni, Felipe Melo torna alla carica — A 48 ore dalla sfida al Santiago Bernabeu, la questione che ha visto coinvolti Viniciuse Gianluca Prestianni non si è ancora chiusa, soprattutto per Felipe Melo. L'ex centrocampista la scorsa settimana si è preso la scena in un paio di occasioni: il video in cui derideva la Juventus sua ex squadra dopo il ko contro il Galatasaray e un successivo video in cui aveva rivolto dure parole al difensore argentino per il presunto insulto razzista all'indirizzo dell'attaccante del Real Madrid.

Nelle ultime ore, il brasiliano ha deciso di farsi nuovamente sentire durante il programma Win-Win : "Questo non può accadere di nuovo. Siamo nel 2026. Questo problema di razzismo è finito da tempo. È un crimine - ha dichiarato - Prestianni deve pagarne il prezzo. Deve essere punito severamente, finanziariamente e anche in prigione". Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni.

L'ex centrocampista propone pene molto severe, come la prigione e una causa penale: "Credo che la UEFA, la FIFA e la Confederazione calcistica brasiliana, insieme a Vinícius, dovrebbero intentare una causa contro di lui. Dovrebbero portarlo in tribunale . Questa persona deve essere punita severamente". E su Vinicius: "Non posso dare consigli a Vinicius. Non voglio dargli consigli. Sono stanco, e tutti sono stanchi, di parlare di razzismo. Non credo che dovremmo creare un hashtag per sostenere Vinicius, per esempio. Vogliamo azioni concrete. Vogliamo punizioni. Siamo stufi del razzismo, il mondo ne è stufo".