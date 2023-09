Vinse il Mondiale con la Francia nel 1998, oggi vende piscine: la storia di Guivarc’h

Capocannoniere per due volte nel campionato francese, campione del Mondo con la sua Nazionale nel 1998. La vita del 53enne ex attaccante ha preso una piega diversa: Monsieur Stéphane Guivarc’h ora vende piscine...

Il punto più alto della sua carriera calcistica è stato senz'altro toccato con il Mondiale casalingo vinto con la Francia nel 1998. Stephane Guivarc’h si è laureato campione del mondo nella finale vinta contro il Brasile di Ronaldo Il Fenomeno accanto a stelle del calibro di Henry, Zidane, Vieira e Deschamps, solo per citarne alcuni. Adesso la sua vita ha preso una piega totalmente diversa...

Campione del Mondo nel '98, ora vende piscine

Il 53enne ex attaccante francese ha speso la sua carriera quasi totalmente nel suo paese, tranne che una parentesi non indimenticabile in Inghilterra con la maglia del Newcastle nel 1998 ("il peggior attaccante di sempre" della Premier League secondo un sondaggio) e la successiva esperienza in Scozia ai Rangers di Glasgow. Guivarc’h è cresciuto calcisticamente nel Brest e ha vestito le maglie di Guingamp, Auxerre e Rennes (capocannoniere per due volte in Ligue 1 nel 1997 e nel 1998, con l'Auxerre si è laureato campione di Francia nella stagione 1995/1996).

Come detto, il Mondiale vinto nel 1998 con la sua Nazionale è stato l'apice della sua carriera. Ritiratosi nel 2002, l'ex attaccante originario di Concarneau oggi fa tutt'altro. La vita di Guivarc'h ha preso una piega diversa e inaspettata. Lo stesso ex calciatore si è raccontato al programma RMC Rothen s'igné: "Lavoro come venditore di piscine da 17 anni. L'azienda apparteneva ad un amico che stava realizzando l'impianto idraulico a casa mia. Questi mi ha spiegato che avrebbe costruito una struttura per piscina e che stava cercando un venditore. Dato che non stavo facendo niente in quel momento, gli ho detto che potevo dargli una mano".

Un cambio di vita che a Guivarc'h non dispiace affatto: "Ho una vita equilibrata, di sera sono a casa. Non cerco continuamente le telecamere o il microfono per vivere". Continua l'ex attaccante: "Non era certo quello che volevo. Quando ero ad Auxerre, ho concluso il mio contratto per trasferirmi a Guingamp per stare più vicino a mia madre, che era molto malata. Sfortunatamente se n'è andata alla fine della mia carriera. Mio padre si è ritrovato solo e io sono rimasto qualche mese ad aiutarlo, e poi è arrivata questa offerta di lavoro".

Nonostante l'impegno a tempo pieno nell'attività di vendita di piscine, Guivarc'h non ha abbandonato del tutto il mondo del calcio. Il 53enne ha infatti assunto la carica di presidente dell'US Tregunc, club militante nelle categorie regionali francesi. L'unico rimpianto della carriera di Guivarc'h è legato al Mondiale vinto nel '98: "Mi perseguita ancora ci penso costantemente. È un Mondiale, è in Francia, hai segnato 47 gol nella stagione precedente all'Auxerre… Questo è ciò che rende il calcio così affascinante! Lilian Thuram non ha segnato un gol in carriera e in semifinale ha segnato con il piede destro e con il sinistro”.

