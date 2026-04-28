In Inghilterra sta circolando una notizia davvero scioccante. Un arbitro UEFA sarebbe stato arrestato nel Regno Unito dopo aver diretto una partita di una delle coppe europee per abusi e violenze sessuali su un minore. Il direttore di gara, la cui identità resta al momento ignota, figurava anche nella lista dei 'convocati' per il Mondiale 2026.

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LONDRA, INGHILTERRA - 6 MAGGIO: Un'immagine dettagliata della "RefCam" indossata dall'arbitro Jarred Gillett durante il riscaldamento prima della partita di Premier League tra Crystal Palace e Manchester United al Selhurst Park il 6 maggio 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

UEFA sconvolta: un arbitro viene arrestato

A riportare la notizia è il Sun, autorevole fonte inglese. L'arbitro, di cui non si fa nome, non è certamente britannico ed era stato designato dall'affinché dirigesse una partita internazionale. Giunto in Inghilterra e presa sistemazione nel suo albergo alla vigilia della partita, il direttore di gara avrebbe preso di mira un minorenne.

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Dopo aver tentato un approccio, toccandolo in maniera indesiderata, l'arbitro gli avrebbe chiesto di raggiungerlo in stanza prima che andasse a dirigere la partita. Una volta allertata la polizia del fatto, sfruttando la contemporanea direzione del match, s'è recata in albergo e ha atteso che l'arbitro in questione rientrasse. In seguito, è stato arrestato con vari funzionari UEFA presenti che sono rimasti increduli. L'arbitro è stato immediatamente sospeso dalla UEFA e figurava anche nella lista dei designati per il Mondiale di questa estate.

Possibile estradizione?

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"A quanto pare, aveva iniziato a parlare con un ragazzo in una zona comune dell'albergo. È accusato di aver toccato e palpeggiato il ragazzo contro la sua volontà e di aver tentato di attirarlo nella sua stanza. Se fosse vero, sarebbe scioccante e del tutto inappropriato"; questo è quanto raccolto da una fonte del Sun. Sempre per quest'ultima,Delle indagini dovranno chiarire con fermezza l'accaduto, con il direttore di gara che è stato rilasciato tramite pagamento di una. Stando alla polizia metropolitana, il presunto violentatore avrebbe tra i 30 e i 40 anni. Anche l'UEFA ha preso posizione in merito all'accaduto: "Stiamo monitorando la situazione con grande preoccupazione. Nel frattempo, l'arbitro non sarà preso in considerazione per alcuna partita delle competizioni UEFA". Non si esclude che possa ricevere richiesta dinel Regno Unito, se ne venisse accertata la colpevolezza.

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