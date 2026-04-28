Palpeggiato, toccato e "violentato sessualmente". Un minorenne avrebbe subito queste gravi violazioni personali da un arbitro UEFA che è stato fermato.
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In Inghilterra sta circolando una notizia davvero scioccante. Un arbitro UEFA sarebbe stato arrestato nel Regno Unito dopo aver diretto una partita di una delle coppe europee per abusi e violenze sessuali su un minore. Il direttore di gara, la cui identità resta al momento ignota, figurava anche nella lista dei 'convocati' per il Mondiale 2026.
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UEFA sconvolta: un arbitro viene arrestatoA riportare la notizia è il Sun, autorevole fonte inglese. L'arbitro, di cui non si fa nome, non è certamente britannico ed era stato designato dall'UEFA affinché dirigesse una partita internazionale. Giunto in Inghilterra e presa sistemazione nel suo albergo alla vigilia della partita, il direttore di gara avrebbe preso di mira un minorenne.
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Dopo aver tentato un approccio, toccandolo in maniera indesiderata, l'arbitro gli avrebbe chiesto di raggiungerlo in stanza prima che andasse a dirigere la partita. Una volta allertata la polizia del fatto, sfruttando la contemporanea direzione del match, s'è recata in albergo e ha atteso che l'arbitro in questione rientrasse. In seguito, è stato arrestato con vari funzionari UEFA presenti che sono rimasti increduli. L'arbitro è stato immediatamente sospeso dalla UEFA e figurava anche nella lista dei designati per il Mondiale di questa estate.
Possibile estradizione?"A quanto pare, aveva iniziato a parlare con un ragazzo in una zona comune dell'albergo. È accusato di aver toccato e palpeggiato il ragazzo contro la sua volontà e di aver tentato di attirarlo nella sua stanza. Se fosse vero, sarebbe scioccante e del tutto inappropriato"; questo è quanto raccolto da una fonte del Sun. Sempre per quest'ultima, ad avvisare la polizia per preparare il fermo dell'arbitro sarebbe stato il ragazzo stesso o un suo amico.
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