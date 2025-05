Il club ha preso la decisione a causa dello scarso rendimento della squadra, estremamente in difficoltà nelle ultime uscite.

Alessandro Savoldi 6 maggio - 14:49

La stagione degli olandesi del RKC Waalwijk, ultimi in Eredivisie, è fallimentare. I gialloblu sono destinati alla retrocessione dopo sei stagioni nella prima serie dei Paesi Bassi. La squadra ha la peggior difesa, con 68 gol subiti in 31 gare e solo 19 punti raccolti. Anche nell’ultimo weekend la partita sul campo del Groningen è stata disastrosa, con l’ennesima sconfitta, in questo caso anche pesante. La gara è finita 6-1 per i padroni di casa, un’imbarcata che segue lo 0-4 interno del turno precedente contro l’Utrecht. La società in questo caso ha voluto fare qualcosa, rimborsando i tifosi dopo l’ennesima prova deludente.

🗞️RKC Waalwijk betaalt tickets van supporters die naar Euroborg afreisden

RKC Waalwijk komt de supporters die gisteravond van de partij waren bij de uitwedstrijd tegen FC Groningen tegemoet. De club betaalt de 95 meegereisde supporters de kosten van hun wedstrijdkaartje terug.… pic.twitter.com/SVpv42JrKw

La nota del Waalwijk e la stagione dei gialloblu — Ecco la nota sul sito ufficiale del club: "RKC Waalwijk incontrerà i tifosi che hanno assistito alla partita in trasferta contro l'FC Groningen. Il club rimborserà il costo del biglietto ai 95 tifosi che hanno viaggiato per seguire la partita. I gialloblu vogliono dimostrare di apprezzare molto il sostegno ricevuto a Euroborg [lo stadio del Groningen], dove hanno fornito una prestazione sportiva particolarmente deludente. Stiamo quindi raccogliendo i nominativi dei tifosi che hanno affrontato il lungo viaggio e hanno assistito alla sconfitta per 6-1. I sostenitori che si sono recati a Groningen saranno contattati la prossima settimana per ulteriori informazioni".

Alla base della crisi del Waalwijk vi sono diversi fattori: la rosa è cambiata parecchio in estate, indebolendosi dopo una salvezza conquistata con difficoltà nella scorsa stagione. L'annata dei gialloblu è iniziata quindi in modo disastroso, con un solo punto guadagnato nelle prime dieci giornate. Poi, se nella parte centrale della stagione, la luce della speranza si è riaccesa, una nuova crisi ha colpito la squadra a partire da febbraio. L'ultima vittoria risale proprio al 9 febbraio, seguita da due pareggi e sette sconfitte. La società ha inizialmente dato fiducia all'allenatore Hank Fraser, prima di cambiare idea nelle ultime settimane. Il tecnico sarà infatti esonerato a fine anno, con il ritorno, già annunciato, di Sander Duits, ex giocatore e collaboratore tecnico gialloblu.