Wanda Nara, il post fa il pieno di like! E lo scatto lo fa proprio suo marito…

E' tempo di vacanza anche per alcuni calciatori e, tra coloro che stanno usufruendo della pausa, spicca anche Mauro Icardi. Il bomber argentino si sta rilassando in compagnia della sua dolce metà Wanda Nara.

Wanda Nara e Mauro Icardi, come sarà ormai noto a molti, stanno trascorrendo le loro vacanze insieme lontani da Parigi. In attesa di scegliere quale sarà i suo futuro calcistico, Maurito si rilassa al fianco della sua splendida metà in una meta da sogno. Come mostrano le immagini su Instagram, Wanda Nara è in forma strepitosa. Fa incetta di like e commenti anche per l'ultimo post pubblicato dalla bionda argentina che, a corredo della didascalia, tagga anche il calciatore del Paris Saint Germain che sarebbe il fotografo dello scatto!