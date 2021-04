IL DERBY DI INSTAGRAM – Wanda Nara e Georgina Rodriguez, profili da capogiro!

Wanda Nara e Georgina Rodriguez sono le protagoniste del nostro derby di Instagram. Abbiamo curiosato i loro profili... Venite con noi per sapere qualcosa in più.

Valentina Alduini

Una bionda e l'altra mora. I rispettivi compagni sono due attaccanti. Uno gioca in un club francese e l'altro in uno italiano. Entrambe mamme. Segni particolari? Brave e belle. Dritte al punto, Wanda Nara e Georgina Rodriguez.

Anche loro, come altre wags, hanno dei profili Instagram. Profili curati nei dettagli, che raccontano Wanda Nara e Georgina Rodriguez ai proprio follower. A proposito di "seguaci", sono circa 7,7 mln per Lady Icardi e 24,1 mln circa per la compagna di CR7. Naturalmente nelle gallerie social delle due si possono trovare scatti nei quali compaiono anche il campione portoghese e quello argentino.

Più di 580 gli account seguiti dalla Rodriguez, per la Nara invece sono più di 990. Oltre a postare immagini che le ritraggono talvolta in posa, selfie, accompagnate dalle loro famiglie, le due utilizzano spesso anche le Instagram stories (alcune anche messe in evidenza) per comunicare con i tanti follower che apprezzeranno certamente la cura dei profili delle due. Nelle loro gallerie, mostrano alcuni particolari della loro quotidianità, tra lavoro e vita privata.

Nemmeno a dirlo, sotto i loro post (più di 5000 per la bionda e più di 500 per la mora) fanno incetta di like e commenti. Altra funzione di Instagram è la Instagram tv che sia Wanda Nara che Georigina Rodriguez hanno arricchito con dei contenuti. Chissà quando rivedremo CR7 e Icardi sfidarsi sui social, nel frattempo abbiamo scelto di stuzzicare con un simpatico derby social tra Wanda e Georgina. A voi la scelta (ardua) della vincitrice.