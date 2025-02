Pochi investimenti e Premier lontana: i tifosi del Watford contro Pozzo

Il Watford è già lontano dalle posizioni importanti di classifica e per il terzo anno consecutivo rischia di rimanere ancora in Championship. I tifosi delle Hornets non sono più contenti della gestione Pozzo

Massimiliano Guerra 17 febbraio 2025 (modifica il 17 febbraio 2025 | 15:28)

Gino Pozzo si trova sempre più sotto accusa da parte dei tifosi del Watford, che vedono il club bloccato in una situazione stagnante, incapace di tornare ai livelli della Premier League.

Per il terzo anno consecutivo, gli Hornets navigano a metà classifica in Championship senza reali ambizioni di promozione, e il malcontento dei tifosi ha raggiunto livelli preoccupanti. La sua gestione, un tempo apprezzata per aver portato il club in Premier League per cinque stagioni consecutive e fino a una finale di FA Cup, ora viene vista con crescente scetticismo.

Pozzo senza più interesse verso il Watford? — Molti sostengono che Pozzo abbia perso interesse per il Watford e che la sua priorità sia altrove. In particolare, la sua gestione dell’Udinese in Serie A sembra raccontare una storia diversa: il club friulano, sotto il suo controllo, continua a disputare campionati tranquilli, mantenendo una solida stabilità senza il bisogno di grandi investimenti o rivoluzioni tecniche. Questo confronto accende ulteriormente la frustrazione dei tifosi inglesi, che vedono il Watford come una squadra lasciata senza una direzione chiara.

Mercato deludente, tifosi insoddisfatti La gestione della rosa e il mercato trasferimenti sono tra i principali motivi di malcontento. Il club ha speso sempre meno nelle ultime stagioni, e le vendite di giocatori di valore come Yáser Asprilla hanno portato introiti significativi senza che questi venissero reinvestiti adeguatamente nella squadra. Analizzando le ultime stagioni, il Watford ha accumulato un surplus positivo di oltre 100 milioni di sterline negli ultimi tre anni, una somma che i tifosi si chiedono dove sia finita. La campagna acquisti invernale è stata deludente, con l’arrivo di pochissimi rinforzi e una netta sensazione di immobilismo. Sui social i tifosi sono scatenati e la loro delusione monta sempre di più.

Justin Beattie, considerato uno dei massimi esperti del Watford nel Regno Unito, ha condiviso il suo punto di vista sulla situazione del club: "Credo che gli Hornets abbiano assolutamente bisogno di rinforzi. Bisogna riconoscere che Gino Pozzo ha fatto molto di buono per il Watford, ma sembra che abbia perso la passione per il club. Forse ha smesso di dedicargli la stessa attenzione di un tempo, e questo ha lasciato la squadra in difficoltà. Con l’attuale gestione, non vedo come si possa fare progressi. Personalmente, penso che stia cercando di vendere il club. Non credo sia un segreto".

Il processo potrebbe già essere in corso, ma non si tratta di qualcosa che si risolverà rapidamente. Nel frattempo, il club continua a galleggiare nel limbo della Championship, senza una visione chiara per il futuro.