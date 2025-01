Millwall-QPR: dove e come vedere il match di Championship

La passione del calcio inglese torna a farsi sentire con un duello londinese di mezza classifica, una gara tra squadre rivali che promette scintille

Luca Quadraro 30 gennaio - 13:29

La Championship inglese torna protagonista con un’affascinante sfida londinese: Millwall FC vs Queens Park Rangers FC, in programma sabato 1° febbraio 2025 alle ore 16:00 (ora italiana) al The Den. Un match dal sapore speciale tra due squadre che vogliono imporsi nella parte centrale della classifica e allontanarsi dalla zona calda.

Millwall-QPR: sarà trasmessa in Italia? — Purtroppo, per gli appassionati italiani, la sfida non sarà trasmessa su alcuna emittente televisiva nel nostro Paese. Attualmente, nessun canale ha acquisito i diritti per mandare in onda la partita in diretta.

Come seguire la partita dall’Italia — Nonostante l’assenza di una trasmissione ufficiale in Italia, ci sono alcuni modi per restare aggiornati sull’andamento del match:

Live Streaming internazionale: alcuni bookmaker con licenza potrebbero offrire la diretta streaming per gli utenti registrati.

Dirette testuali: siti sportivi come Sky Sport, BBC Sport e il sito ufficiale della Championship aggiornano in tempo reale con cronaca, statistiche e highlights.

Social Media: gli account ufficiali di Millwall e QPR su X (ex Twitter), Instagram e Facebook forniranno aggiornamenti in diretta con video, foto e commenti.

K-League ➡️ Premier League

The lowdown on our latest loan recruit ⤵️

— QPR FC (@QPR) January 30, 2025

Uno sguardo alla partita — Millwall e QPR arrivano a questo derby con motivazioni altissime. I padroni di casa cercano di sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi, mentre gli Hoops vogliono dare continuità ai loro risultati per risalire la classifica.

Questa sfida rappresenta un appuntamento cruciale per entrambe le squadre nella 30ª giornata della Championship.

Per chi vorrà seguire il match dall’Italia, anche senza una diretta televisiva, il consiglio è di tenere d’occhio i canali digitali e non perdersi ogni aggiornamento di questa sfida londinese.

Seguiteci per ulteriori aggiornamenti sulle prossime dirette della Championship! —