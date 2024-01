London derby QPR-Millwall ad alta tensione: oggetti in campo e tafferugli con la polizia

Apre le danze al minuto 27 llias Chair, chiude i conti a cinque dal novantesimo Sinclair Armstrong che chiude definitivamente la saracinesca sul London derby di giornata. QPR e Millwall sono le uniche due londinesi in Championship e da diversi anni provano a tornare in Premier League, gli Hoops però hanno fallito l’obiettivo da diverse stagioni e quest’anno rischiano seriamente la retrocessione in League One. I Dockers invece nella passata stagione hanno accarezzato il sogno per tutta la stagione, mancando i play-off clamorosamente all’ultima giornata.