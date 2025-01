Sognando di emulare le gesta e i percorsi degli illustri predecessori, per Calafiori, Tonali e Chiesa la strada sembra in salita. Ma anche per gli altri arrivati dalla Serie A.

Giovanni Parisio 29 gennaio 2025 (modifica il 29 gennaio 2025 | 11:40)

Arrivati alla fine di gennaio, con il calciomercato prossimo alla chiusura, è tempo di primi bilanci, un po' come a scuola quando arriva la pagella di fine quadrimestre. Il sogno chiamato Premier League, il campionato più affascinante del mondo nell'ultimo decennio, è la meta per alcuni dei nostri rappresentanti, con il sogno di mettere una firma indelebile come i leggendari predecessori Gianfranco Zola, Gianluca Vialli o Paolo Di Canio.

Il tricolore sventola oltre Manica grazie agli ultimi arrivati nell'estate 2024 come Riccardo Calafiori e Federico Chiesa, i quali si aggiungono a Sandro Tonali, Destiny Udogie ed Enzo Maresca in panchina (da menzionare il suo lavoro).

Next stop Arsenal: Calafiori on the left — Riccardo Calafiori arriva a Londra nell'estate 2024 a seguito di un trasferimento record per le casse del Bologna: 45 milioni di euro. Il trascorso del ragazzo nato e cresciuto nei quartieri di Roma è tra le giovanili giallorosse, colorito da un terribile infortunio al ginocchio destro che ha messo a rischio la carriera. Prestito al Basilea e approdo al Bologna dove Thiago Motta riesce a trasformarlo in un difensore con compiti di regia.

La prima parte di stagione ai Gunners parte in salita. Arteta lo alterna spesso a Zinchenko sulla corsia sinistra, poi il 22 settembre in Manchester City-Arsenal Riccardo Calafiori segna una rete quasi decisiva in casa del City ma ancora una volta subisce uno stop che ne condiziona il percorso: infortunio al ginocchio che lo tiene fermo un mese.

Torna in campo a novembre ma nel derby contro il West Ham (vinto 2-5 dai Gunners) esce al 56' per un problema muscolare che lo terrà fuori fino a fine 2024. Rientra sabato scorso e mette il timbro decisivo contro il Wolverhampton. Bilancio: 17 presenze totali tra campionato e coppe, 2 gol e 1 assist.

La "Chiesa" non è al centro di Anfield — Federico Chiesa e Arne Slot, un amore mai sbocciato con alcune "frecciate" del tecnico olandese sulla condizione dell'azzurro. Partito da Torino con una valigia piena di sogni, il figlio d'arte segna la prima rete ad Anfield Road l'11 gennaio 2025 nella gara di EFL Cup contro il modesto Accrington (serie C inglese).

In campionato ha collezionato solo 115', impiegato 3 volte da Arne Slot in Premier League e due in Champions League per un totale di 20 minuti scarsi. Sicuramente condizionato da un infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box dal 20 settembre al 14 dicembre, ma Federico si immaginava un'avventura diversa con la maglia dei Reds che stanno dominando la Premier League e non solo. Occhio agli ultimi giorni di calciomercato.

Tonali, Vicario e Maresca: altalena azzurra — Sandro Tonali è ormai alla sua seconda stagione con la maglia dei Magpies. Il centrocampista azzurro è diventato uno dei leader della squadra di Eddie Howe. In un anno e mezzo circa ha collezionato 40 presenze mettendo la firma 4 volte nel tabellino marcatori, l'ultimo e allo stesso tempo primo in campionato quest'anno, sabato scorso in casa del Southampton.

Guglielmo Vicario è arrivato al Tottenham nell'estate 2023, raggiungendo Destiny Udogie a Londra sponda Spurs. Titolare inamovibile per il manager Postecoglu, è stato protagonista del sesto posto nella stagione 2023/24. Quest'anno il Tottenham sta faticando parecchio e anche la posizione del tecnico è in bilico essendo al 15mo posto in Premier League con soli 8 punti dalla zona retrocessione. Udogie anche è uno delle pedine importanti del Tottenham, quest'anno soffre la concorrenza di Archie Gray, infatti ha collezionato 18 presenze totali quest'anno.

Enzo Maresca alla guida del Chelsea parte forte portandosi a ridosso del Liverpool capolista, ma nel mese di dicembre i Blues rimangono a secco di vittorie per 5 partite consecutive scivolando al sesto posto. Work in progress.

Dalla Serie A alla Premier, quanta fatica — Dalla Serie A la scorsa estate sono arrivati oltre Manica Joshua Zirkzee, altro trasferimento record per il Bologna, che sta faticando e non poco con la maglia del Manchester United: 30 presenze complessive e 3 gol a tabellino, unica gara da ricordare: United-Everton, 90' e doppietta ad Old Trafford.

Nikola Milenkovic leader della difesa del sorprendente Nottingham Forest : 22 presenze e 2 gol. Dan Huijsen, arrivato in estate dalla Juventus al Bournemouth, al netto di 6 panchine è stato schierato 17 volte da Andoni Iraola mettendo a segno due gol pesanti contro Manchester United (0-3) ed il gol decisivo contro il Tottenham il 5 dicembre.

Da menzionare Ben Godfrey: acquistato in estate dall'Atalanta per 12 milioni di euro dall'Everton, rispedito in Inghilterra a gennaio. Approda in prestito all'Ipswich Town con tanto di esordio nello 0-6 dell'Ethiad Stadium contro il Manchester City. Ivan Juric al Southampton cerca ancora la prima vittoria in Premier League. Unica gioia in FA Cup qualche settimana fa nel 3-0 sullo Swansea. Good luck to Patrick Dorgu ad un passo dal Manchester United.