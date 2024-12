Juric si presenta al Southampton: “Il mio stile è quello dell’Atalanta”

Juric si presenta da nuovo allenatore del Southampton: "Il mio stile è quello dell'Atalanta, sarà molto dura"

Enrico Pecci Redattore 23 dicembre - 20:03

È iniziata l'era Juric in casa Southampton. Il tecnico croato cerca il riscatto dopo la breve parentesi di Roma, ma sarà chiamato ad un'altra impresa in Inghilterraed in Premier League: la squadra neopromossa è infatti ultimissima in classifica con solo 6 punti raccolti nelle prime 17 giornate. La quota salvezza è attualmente lontana 8 punti, con il quart'ultimo posto occupato dal Leicester. Oggi Juric si è presentato in conferenza stampa.

Juric pronto per la sfida Southampton: "So che sarà un lavoro molto duro" — "So che sarà un lavoro molto duro. Nella storia nessuno è mai rimasto in Premier League partendo da questa situazione", ha esordito l'ex Genoa e Torino.

L'allenatore, però, crede nella rosa dei Saints: "Penso che ci siano molti buoni giocatori e possiamo fare molto meglio in alcuni momenti della partita. Sono ottimista. Contro il Fulham ho visto un'altra mentalità ed è il primo passo per fare meglio. Penso che possiamo fare qualcosa di eccezionale e i ragazzi devono essere molto motivati ​​per fare qualcosa che nessuno ha fatto. Ho visto cose buone e meno buone, ma c'è del potenziale. Quello che mi piace davvero fare è migliorare i giocatori. Sono ossessionato: se mi dai un giocatore il cui valore è 5, dopo un anno è 8. Mi piace lavorare e analizzare". Ieri Juric ha assistito dalla tribuna al pareggio del Southampton contro il Fulham.

Visualizza questo post su Instagram

Southampton, la carica di Juric: "Mi ispiro all'Atalanta di Gasperini" — Il croato si è presentato così ai media inglesi: "Il mio è uno stile ad alta pressione. Quello che voglio dalla mia squadra è che sia molto competitiva, solida e con il tempo miglioreremo nel possesso palla e nell'attacco. La prima cosa che voglio è renderci competitivi in ​​ogni partita. Forse la gente non conosce il lavoro che ho fatto a Torino o a Verona perché non abbiamo giocato in Europa, ma il mio stile è quello dell'Atalanta. Vogliamo pressare alto e giocare bene".

Il Southampton era nel destino dell'allenatore: "È stata la prima volta che ho iniziato a pensare al Southampton. All'epoca ero l'allenatore del Torino e sono rimasto lì, ma mi è sempre piaciuto pensare al Southampton. Conosco molti giocatori per questo motivo. Era un mio desiderio venire qui". Juric riparte dalla Premier League.