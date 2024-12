Ivan Jurić riparte subito: il croato ha firmato con il Southampton

Dopo la pessima parentesi sulla panchina della Roma, Ivan Jurić è pronto a ripartire e lo fa dalla Premier League. A designare il tecnico croato come nuova guida tecnica è il Southampton, che si sta rendendo grande protagonista in negativo in questa stagione. I Saints sono al momento ultimi in campionato e la dirigenza proverà, con Jurić, a risollevare l'animo della squadra, che al momento ha collezionato soltanto 5 punti in 16 partite ed è -9 dal quart'ultimo posto. Questa sarà la prima esperienza fuori dall'Italia per Jurić, almeno nelle vesti di allenatore.