Ufficiale, la Roma ha esonerato Ivan Juric: il comunicato

È già finita l'avventura sulla panchina della Roma per Ivan Juric. Fatale per il tecnico croato è stata la sconfitta di questo pomeriggio contro il Bologna, in uno stadio in pieno clima di contestazione tra fischi e spalti semivuoti. All'Olimpico finisce 3-2 per i rossoblù, grazie alle reti di Castro, Orsolini e Karlsson. Inutile, per i giallorossi, la doppietta di Stephan El Shaarawy. Dopo l'ennesima prestazione disastrosa, la società ha deciso di approfittare anche della pausa nazionali per provare a invertire la rotta. Attraverso un comunicato ufficiale, la Roma ha comunicato di aver esonerato Ivan Juric e di essere già alla ricerca di un sostituto.