Roma, i Friedkin puntano a Mancini: l’ex CT azzurro potrebbe sostituire Juric

La Roma sembra non riuscire ad uscire da un periodo nero, fatto di tensione con i tifosi e risultati che stentano ad arrivare. Dopo l'esonero di Daniele De Rossi, con Ivan Juric la situazione non è infatti più di tanto cambiata e adesso i Friedkin stanno perciò pensando ad un nuovo cambiamento in panchina.

Il punto della situazione in casa Roma

Secondo 'Il Corriere della Sera', quest'oggi verso ora di pranzo i Friedkin arriveranno a Roma, atterrando a Ciampino: Dan e suo figlio Ryan saranno infatti chiamati a trovare una soluzione per la squadra in netta difficoltà. Ivan Juric non è riuscito a dare lo scossone decisivo, quello scossone che ci si sarebbe aspettati, e quel 5-1 subito dalla Fiorentina, così come l'ultimo pareggio in Europa League, ancora pesano tanto sull'umore di un intero ambiente infelice e arrabbiato. Per tutti questi motivi, il nome di Roberto Mancini sta prendendo sempre più quota per un eventuale cambio in panchina.