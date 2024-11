Serata amara per la Roma , ormai l'ennesima, che non riesce ad andare oltre il pareggio nel match della quarta giornata di Europa League contro l'Union Saint Gilloise. I giallorossi, dopo averci provato senza successo nel primo tempo, hanno sbloccato la gara nella ripresa con Mancini. Il vantaggio però è durato appena un quarto d'ora, con i padroni di casa bravi a trovare il pareggio con Mac Allister. 1-1 il risultato finale, con Ivan Juric che ancora una volta mastica amaro nel post partita.

"Ci sono stati momenti positivi e altri negativi nel corso della partita che non mi sono piaciuti. Il risultato è negativo , sicuramente meglio aver preso un punto ma non possiamo essere soddisfatti", ha commentato a caldo Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport.

Poi ha proseguito: " Stiamo commettendo degli errori . Capita, non so se può essere anche un fattore mentale. Mi dispiace perché i ragazzi stanno dando tutto, ma non riescono a ottenere quello che meriterebbero. La partita non è stata brillantissima, stiamo facendo un po' di errori individuali che puntualmente paghiamo. Ma il calcio è così ".

E poi sulla sua posizione e l'ipotesi della panchina a rischio: "Non ci penso. In tutto questo periodo io ho pensato solo ad allenare, ho lasciato correre tutto il resto cercando di fare bene il mio lavoro, perché è l'unica cosa che posso fare. Sul resto non posso influire. Non posso e non voglio entrare in altre discussioni".