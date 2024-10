Atmosfera cupa e grigia a Trigoria. Se non altro per il clima di tensione che si sta respirando negli ultimi giorni dopo i recenti risultati in campo. La Roma è reduce da due sconfitte di fila in campionato (1-0 in casa contro l'Inter e il sonoro 5-1 subito al Franchi contro la Fiorentina) e in Europa League non ha certamente brillato contro la Dinamo Kiev anche se poi quello che contava era portare a casa i tre punti.