Roma, Juric: “Il 2-1 del Verona è da annullare. Perso per un contropiede”

Soulè e Dobvyk non bastano alla Roma . Dopo il successo nel turno infrasettimanale contro il Torino , la formazione giallorossa stecca al Bentegodi: un errore in fase di disimpegno, nei minuti conclusivi dell'incontro, spiana la strada all' Hellas Verona che supera 3-2 la squadra dell'ex Ivan Juric .

Juric: "Dispiace per Zalewski"

Come già accaduto contro l'Inter, Zalewski si è reso protagonista di un altro errore grossolano che ha permesso al Verona di sbloccare la gara con Tengstedt. In conferenza stampa però Ivan Juric ha difeso il calciatore giallorosso: "Errori così grossolani come quelli di oggi, e come quelli capitati in altre partite, nella mia carriera ne ho subiti pochissimi, senza una ragione evidente. È necessario analizzare questo aspetto, capire perché accade questo blackout in un momento della partita che stai conducendo molto bene. E poi il ragazzo (Zalewski ndr) riesce a continuare a fare bene, a non subire altri errori, ma a giocare bene. Mi dispiace molto per lui. Cercheremo di evitarli, perché alla fine anche questo è il calcio: commetti errori e li paghi".